Começa nesta quinta-feira (24) mais uma edição do Festival Deguste, desta vez vinculando o evento à Copa do Mundo, na Praça Cívica da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), com a estreia do Brasil na Copa do Catar. O evento será gratuito, começando às 12h e terminando às 20h, até segunda-feira, 28, quando será realizada a segunda partida da primeira fase contra a Suíça. A realização do evento é da Vila Brasil e Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Regional Zona da Mata (Abrasel ZM), com o apoio da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), MRS, Phormar e UFJF.

Outros jogos importantes da primeira etapa da Copa do Mundo também serão transmitidos no painel de led que ficará na Concha Acústica da Praça Cívica da UFJF. O festival terá dez restaurantes e igual número de cervejarias para atender o público. Além de programação gastronômica haverá, também, o lado cultural e turístico, com a valorização dos atrativos turísticos de Juiz de Fora através de ações da Secretaria de Turismo (Setur), visitação guiada no Centro de Ciências da UFJF, espaço kids, brinquedos infláveis e música ao vivo.

Segundo os organizadores, a proposta é atrelar o tradicional Festival Deguste realizado há vinte anos pela Abrasel com a Copa do Mundo, pela primeira vez. Eles estimam que mais de 10 mil pessoas passem pela Praça Cívica da UFJF, ao longo dos cinco dias. Para garantir a segurança de todos os participantes, haverá o apoio de viaturas da Polícia Militar, segurança privada dia e noite, vistoria com detector de metais e controle de entrada e saída do público. Não será permitida a entrada com cooler, bolsas fechadas, objetos pontiagudos ou embalagens de vidro.

O secretário de Comunicação, Márcio Guerra, destacou que considera muito importante a presença da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) em um evento que estimula a gastronomia e a reunião das famílias para torcerem para a Seleção Brasileira. “Este é um festival que pode e deve alavancar o turismo na cidade”. Márcio também enfatizou a grande relevância da parceria da PJF com a UFJF, instituição de grande prestígio.



Programação – Jogos e atrações na concha acústica



24/11 – Quinta-feira



12h – Início do Festival

13h às 15h -Transmissão do jogo: Portugal x Gana

16h às 18h - Transmissão do jogo: Brasil x Sérvia

18h às 19h30 - Show com Thiago Miranda – Samba do Miranda

20h - Encerramento



25/11 – Sexta-feira



12h – Início do Festival

13h às 15h – Transmissão do jogo: Holanda x Equador

15h às 16h – Apresentação Cultural UFJF

16h às 18h – Transmissão do jogo: Inglaterra x EUA

19h às 20h – Orquestra da UFJF

20h – Encerramento



26/11 – Sábado



12h – Início do Festival

13h às 15h – Transmissão do jogo: França x Dinamarca

15h às 16h – Apresentação Cultural UFJF

16h às 18h – Transmissão do jogo: Argentina x México

18h às 19h30 – Show com Lud Castañon

20h – Encerramento



27/11 - Domingo



12h – Início do Festival

14h às 16h – Show com Código 32

16h às 18h – Transmissão do jogo: Espanha x Alemanha

18h às 19h – Apresentação Cultural UFJF

20h – Encerramento



28/11 – Segunda-feira



11h – Início do Festival

13h às 15h – Transmissão do jogo: Brasil x Suíça

15h às 16h – Show com Júnior Mello

16h às 18h00 - Transmissão do jogo: Portugal x Uruguai

18h às 19h30 – Show com Júnior Mello

20h – Encerramento