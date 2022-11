A Estapar, empresa que administra as operações da Área Azul em Juiz de Fora, inicia as atividades com o aplicativo "Zul+" em Juiz de Fora nesta quarta-feira (30). A aplicação amplia as funcionalidades dos serviços prestados já existentes, permitindo outras possibilidades de pagamento, além das moedas nos totens espalhados pela cidade e os tickets comprados pelos representantes da empresa. Os usuários do aplicativo "Vaga Inteligente" deverão fazer a migração para ter acesso ao novo sistema.



Segundo a administradora, além dos serviços já oferecidos pelo aplicativo "Vaga Inteligente", ganham uma navegação mais intuitiva e a possibilidade de cadastrar diferentes meios de pagamento pix, boleto e cartões de débito e crédito. Além disso, o dispositivo também inclui tag de pedágio sem mensalidade, informações de valor de mercado para compra e venda de veículos, alertas de manutenção e concessionárias próximas, localização de postos, pagamento de combustível direto pelo app, CRLV Digital, parcelamento de multas, IPVA, licenciamento e seguros, alerta de rodízio, entre outros serviços.



Desenvolvido com tecnologia nativa de cada plataforma e, segundo a Estapar, utilizando as melhores práticas de segurança e usabilidade, a expectativa da nova plataforma é contar, em breve, com cerca de 6 milhões de usuários. Segundo a Estapar, a companhia irá transformar o Zul+ na principal solução digital do país para os motoristas e a ideia é que esse número cresça cada vez mais. A companhia quer que os cidadãos da cidade resolvam as principais questões do seu carro ou moto em um único ecossistema.



Neste momento, a migração não é obrigatória e todas as condições de valores e regras do sistema serão mantidas e somadas a melhorias. No entanto, a Estapar, em breve, deverá concentrar todos os serviços no Zul+.

Além das diferentes formas de pagamento, o Zul+, conta com uma a seção de tributos para pagamento e parcelamento de multas, IPVA ou licenciamento, estacionamento rotativo, tag de pedágio sem mensalidade (que permite viajar sem pegar filas) e cálculo do valor a ser pago durante a viagem, seguros, pagamento de estacionamento de shopping e abastecimento via Shell Box. Além dessas facilidades, o Zul+ apresenta informações do valor de mercado para compra ou venda de veículos, histórico de manutenção, busca por concessionárias e postos de combustível próximos e avisos sobre o rodízio de veículos.