Uma joalheria foi assaltada na noite desta sexta-feira (03) dentro de um shopping, no bairro Cascatinha, na região Sul de Juiz de Fora. De acordo com informações iniciais da Polícia Militar (PM), dois homens entraram pelo shopping pela porta da Av. Itamar Franco e foram em direção ao estabelecimento onde efetuaram o disparo dentro da loja. Os suspeitos também levaram alguns materiais e fugiram.

Ninguém que estava dentro do shopping se feriu. Os militares estão no local conversando com a administração da loja e shopping e irão analisar as imagens de câmeras de segurança para a identificação dos autores. Ainda está sendo contabilizado o montante roubado da joalheria.

Através de nota enviada à imprensa, o Independência Shopping informa que "as forças de segurança competentes foram acionadas imediatamente e já se encontram no local. O Independência Shopping está colaborando com as investigações e reforça que sua prioridade é assegurar o conforto e segurança dos visitantes e funcionários".



Internet - Ocorrência Policial

