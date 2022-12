A estrutura para a iluminação e ornamentação de Natal composta de luzes já foi instalada na Rua Halfeld em Juiz de Fora. Ela será acesa nesta segunda-feira (5), a partir das 19h30 no Parque Halfeld. A ornamentação é feita por meio do projeto “Natal para Todos e Todas”, da Prefeitura de Juiz de Fora. A inauguração da decoração contará com uma cantata no Parque Halfeld, com o coral das crianças do projeto Criar Sesc, às 20h.

Em um primeiro momento, a decoração abrangerá o Centro da cidade, mas, ao longo dos dias, diversas outras regiões, fora do centro urbano, terão suas luzes e decorações entregues. Elas receberão adereços que prometem encantar toda a população.

FOTO: Cássia Mello - Reprodução