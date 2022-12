A Polícia Civil de Juiz de Fora deflagrou nesta quarta-feira (07) uma operação para apurar um homicídio em um trailer, ocorrido no dia 29 de outubro, na Av. Brasil, na altura do bairro Santos Anjos. Na época do crime, três pessoas haviam sido baleadas, sendo elas de 22, 45 e 60 anos.

Imagens de câmeras de segurança mostram que um homem entra no local e começa uma discussão. Logo em seguida, ele atira em direção as vítimas. O jovem de 22 anos havia sido internado no HPS em estado grave, mas veio a óbito dias depois do crime.

FOTO: Foto: Polícia Civil - Carro e outros materiais foram apreendidos durante a operação da PC

De acordo com a Polícia Civil, durante as buscas, foram apreendidos um veículo, cerca de R$ 2,7 mil, aparelhos celulares e documentos. Ainda de acordo com a PC, três suspeitos com idades entre 20 e 25 anos estão sendo investigados. Eles teriam participado da ação criminosa. Há também a participação de um quarto suspeito, que estaria em companhia dos suspeitos.

A Polícia Civil irá dar mais detalhes sobre a operação nesta quinta-feira (08).