De acordo com o prognóstico climático do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para os próximos três meses, a tendência é que chova algo entre 800 mm e 900mm, quando a média histórica para o período é de 778mm. Segundo o supervisor de Mapeamento e Monitorização de Riscos da Defesa Civil, Eduardo Oliveira Santos, chovendo o mínimo previsto, o acumulado será superior a média histórica para o período, que é de 778mm.



Em função desse cenário, a Defesa Civil da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) realizou reunião com integrantes do Plano de Contingência para alinhar as estratégias de resposta a possíveis situações de emergência. Especialmente, durante os meses de dezembro e janeiro, que costumam ter precipitações mais intensas.

O subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Luís Fernando Martins, ressaltou que a reunião serviu para avaliar positivamente o empenho nas situações de adversidade deste período chuvoso, reforçar a importância do planejamento e do trabalho integrado, além de compartilhar as tendências do clima para os próximos meses.



A análise de Fernando é de que o trabalho está funcionando e, a prova disso, é a resposta dada pelo município durante o vendaval registrado no fim de setembro, que contou com chuva de granizo nos Bairros Dias Tavares e Paula Lima. Além da inundação em Santa Luzia na última semana. Para ele, a rapidez no enfrentamento dessas situações é resultado do trabalho de prevenção e planejamento realizado durante todo o ano” Entre setembro e novembro, Juiz de Fora registrou volume 27,5% maior do que era esperado para o mês.

Para garantir efetividade nas ações de resposta a desastres, o Plano de Contingência reúne representantes de pastas da PJF e de outros órgãos. O objetivo é garantir planejamento para que o trabalho seja realizado em conjunto, com rapidez e organização. Na atual gestão, ao ser incorporada à Secretaria de Governo, a Defesa Civil ampliou as ações de prevenção e a PJF priorizou as ações integradas para responder aos desastres.

Participaram da reunião integrantes da Secretaria de Governo (SG) que compõem a Defesa Civil e o Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário; Secretaria de Assistência Social (SAS); Secretaria de Obras (SO); Secretaria de Comunicação Social (Secom); Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb); Corpo de Bombeiros; Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) e Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig).

