Dentro da Programação Dezembro Festa e Luz na Câmara Municipal de Juiz de Fora, será realizada uma apresentação natalina desta segunda-feira (12), a partir das 17h30. Com a possibilidade de retomar atividades presenciais, após dois anos de medidas de distanciamento social mais restritivas em função da pandemia de Covid-19, flautistas do Colégio Academia, o Coral da Cesama e o Coral da Igreja Metodista retomam a realização das tradicionais cantatas de Natal, com toques de brasilidade.

O Coral da Cesama, por exemplo, poderá conferir músicas como “Noite feliz”, “Hallelujah”, de Hendel, “Jesus Cristo”, de Roberto Carlos, “Eu sei que vou te amar”, de Vinicius de Moraes e Tom Jobim, “Que maravilha”, de Jorge Ben Jor e Toquinho, e “A paz”, do grupo Roupa Nova. A ideia é que as apresentações possam voltar a ter o calor da presença do público e celebrem a caminhada para a época festiva. O Coral da Cesama é regido por Victor Cassemiro Leite e além de trabalhar com temáticas relacionadas à conscientização, também mescla MPB, erudito, sacro, negro espiritual e folclore.

O público também poderá conferir as luzes comemorativas da celebração de Natal que enfeitam o Parque Halfeld, o Morro do Cristo, a Avenida Rio Branco e a Rua Halfeld.





