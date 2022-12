A lateral de uma residência e uma árvore foram atingidas por um caminhão que perdeu o freio por volta das 15h4 na Rua São José, no Bairro Vitorino Braga, na Zona Leste da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os ocupantes do veículo sofreram ferimentos leves e dispensaram o atendimento do Samu. O caminhão estava carregado com bobinas de tecido, que seriam entregues a uma confecção.

O imóvel atingido, ainda conforme os bombeiros, é residência de uma senhora, que apesar do susto, não se feriu.



Tags:

acidente | Carro | Fonseca | Niterói