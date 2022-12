A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu nesta sexta-feira (16), um jovem de 21 anos, por recptação e tráfico de drogas no bairro São Mateus, região Sul de Juiz de Fora. De acordo com a Polícia, o rapaz foi abordado enquanto estava negociando de joias roubadas. As peças pertecem a uma joalheria que foi roubada no dia 2 de dezembro no Shopping Independência.

Ainda de acordo com a PC, um par de brincos foi recuperado. Além disso, na casa do suspeito, morador do bairro Ipiranga, também na região Sul, foram apreendidos vinte invólucros de crack, quatro tabletes de maconha e duas porções da mesma droga, além de celular, balança de precisão e outros materiais.

O rapaz foi preso em flagrante e levado para a delegacia. A Polícia Civil informou que dará sequência as investigações sobre o caso.













