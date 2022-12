Na forte chuva, que atingiu parte da Zona da Mata na noite deste sábado (17) vários estragos foram registrados em cidades e rodovias.

No município de Fervedouro parte desta casa desabou.

As informações iniciais são de que o homem que caiu pouco antes desse ponto da residência desmoronar, passa bem.

Em Juiz de Fora, pelo menos três árvores caíram por conta da forte chuva que atingiu Juiz de Fora na tarde deste sábado, 17. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma árvore caiu na Rua Pedro Van Der Pall, no Bairro Borboleta, outra na Rua Antônio da Silva, no Bairro Barbosa Lage e uma terceira num condomínio na cidade Alta.

O temporal também fez com que pontos da cidade ficassem alagados, bairros das zonas Nordeste e Sul de Juiz de Fora, e na Avenida Barão do Rio Branco, na chegada ao Bom Pastor. Os Bombeiros, no entanto, não foram acionados para nenhuma ocorrência além das árvores caídas. A Defesa Civil também não recebeu nenhum chamado.





