Um homem de 26 anos foi morto na madrugada desta segunda-feira (19) no bairro Jóquei Clube. O crime ocorreu na Rua Constança Vidal.

Conforme informações do boletim da Polícia Militar (PM), a vítima foi atender a porta, quando um carro e uma moto passaram pelo local e efetuaram vários disparos de arma de fogo. A vítima tentou fugir, pulando uma cerca, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no endereço e constatou o óbito. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Segundo a ocorrência, a motivação do crime seria vingança, já que a vítima foi autora de um homicídio registrado há um ano.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e recolheu diversas cápsulas. A PM segue em rastreamento de um dos suspeitos que já foi identificado.

