Um empresário de 30 anos foi assassinado, por volta das 20h, de terça-feira (20) dentro de uma galeria no Centro de Juiz de Fora. Uma mulher, 35, e outro homem, 31, que estavam junto com a vítima no momento dos disparos também ficaram feridos.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o suspeito de 31 anos teria seguido as vítimas até a galeria, onde sacou a arma e efetuou os disparos em direção ao homem mais novo do grupo. Segundo testemunhas, a vítima fatal administrava uma financeira e a motivação do crime seria por vingança.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e constatou o óbito. A mulher foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) para procedimento cirúrgico, devido hemorragia interna abdominal. Já o outro homem foi atingido por estilhaços, sendo medicado e liberado.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e realizou os levantamentos de praxe. O corpo foi removido pela funerária de plantão eque o encaminhou para o Instituto Médico Legal (IML).

Segundo a PM, o suspeito foi identificado e a equipe segue em rastreamento.

