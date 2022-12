Morreu nesta quinta-feira (22), a namorada do homem que foi morto a tiros em uma galeria na Av. Getúlio Vargas, na noite de terça-feira (20). Heloísa Karla Silva, de 35 anos, estava internada no Hospital de Pronto de Socorro (HPS) e veio a óbito no dia de hoje, de acordo com informações da Secretaria de Saúde de JF.



No dia do crime, o autor do crime se aproximou da vítima pelas costas e efetuou diversos disparos na região da cabeça da vítima. Ele foi identificado pela PM, porém, não foi encontrado. A motivação do crime, de acordo com a PM, seria vingança.



Outro homem de 31 anos também foi atingido pelos disparos. Ele foi atendido e liberado.