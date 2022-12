A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), recebeu a equipe da Acessa.com nesta sexta-feira, 23, para fazer um balanço dos dois anos de governo. A entrevista foi no próprio gabinete da chefe do Executivo na sede da Prefeitura.



Margarida adiantou a nossa reportagem que dentro do orçamento municipal previsto para 2023, cerca de R$ 3 bilhões, está uma parte para o pagamento ao Consórcio VIA JF para manter a tarifa nos atuais R$ 3,75. Segundo a prefeita, essa é uma tendência mundial e isso também, segundo ela, não impende de continuar cobrando melhores condições para o usuário do transporte coletivo da cidade.



A prefeita revelou ainda que recebeu recentemente, o grupo da UFJF que está desenvolvendo um estudo para um redesenho do transporte coletivo em Juiz de Fora e que, em breve, fará anúncios de mudanças no setor. Uma delas está em andamento. O uso de micro-ônibus para otimizar o sistema e evitar mais gastos que sejam repassados para a tarifa. Ou seja, eles serão utilizados em linhas de menor demanda e em horários alternativos. A prefeita garantiu que não há risco de extinção da função de cobrador aqui na cidade, neste momento.



Outro tema abordado foi Saúde. A prefeita garantiu que a cidade saiu da pandemia com um cenário favorável, apesar das mortes e outros problemas que ela garantiu poderiam ser maiores se o Poder Público não tivesse tomado várias medidas de enfrentamento à Covid-19, inclusive, investindo na abertura de novos leitos hospitalares para atender os enfermos.



Em janeiro, a prefeita prometeu anunciar novas ações na atenção primária na saúde. Ela não quis adiantar quais seriam, mas na campanha admitiu que falou em ampliar equipes do Programa Saúde da Família (PSF), aumentar o horário de atendimento na Unidades Básicas de Saúde e zerar as filas de consultas e cirurgias eletivas.

Sobre o período chuvoso, disse que a cidade hoje está mais preparada para enfrentar as tempestades, mas ainda há muito por fazer. Admitiu que é necessário ampliar os esforços em pontos já tradicionais da cidade que sofrem mais: Democrata, bairro Industrial, Santa Luzia, Alto dos Passos, Vitorino Braga, Linhares, foram algumas das regiões citadas.



A prefeita Margarida Salomão falou também que vai à Brasília nos próximos dias para percorrer os ministérios e conseguir recursos com o Governo Federal para várias áreas que entende precisam de atenção. Uma delas a BR-440. A prefeita tem a ideia de municipalizar temporariamente o local para fazer algumas obras para que depois a Concer, concessionária que administra a BR-040, possa concluir a alça de ligação com a rodovia.



Enfim, foi uma entrevista onde se falou em novos investimentos na área de Educação, zerar a fila das creches, atração de novas empresas, entre outros assuntos que, nos últimos dois anos, acabaram ocupando espaço no noticiário local junto com a pandemia.

