Juiz de Fora terá céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas durante a semana. A temperatura mínima pode chegar à 15°C e a máxima à 30°C.

Segundo o o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a combinação entre aquecimento diurno e disponibilidade de umidade favorecem a ocorrência de pancadas de chuva.

CARACTERÍSTICAS DO VERÃO

A estação do verão caracteriza-se, na Região Sudeste do Brasil, pelas altas temperaturas, chuvas abundantes e dias mais longos que as noites.

O principal sistema meteorológico de atuação é a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que consiste em uma banda de nebulosidade semi-estacionária, a qual se estende desde o sul da Amazônia, passando pela região Centro-Oeste e prolongando-se para o Oceano Atlântico, acarretando em chuvas, que podem ser intensas. Neste período, ocorrem mudanças rápidas nas condições do tempo, causadas principalmente pela instabilidade termodinâmica (alta taxa de umidade associada ao aquecimento diurno), que favorece a formação de nuvens convectivas*, ocasionando chuvas de forte intensidade. Essas chuvas ocorrem normalmente no período da tarde e noite, muitas vezes acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento.

