Um homem, de 35 anos, sofreu uma tentativa de homicídio, no início da tarde deste sábado (31) no bairro Linhares, Zona Leste de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava na rua quando um homem chegou em uma moto, Honda CG Titan preta, e deu um tiro em direção a vítima, que foi atingida na nádega do lado esquerdo, e fugiu.

Ainda, de acordo com a PM, um atrito entre as duas partes seria a causa do crime. Não foram reveladas mais informações sobre o incidente.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro. Não há informações sobre seu estado de saúde.

O suspeito já foi identificado e PM segue no rastreamento.





Tags:

cidade | Crime | Guarus | Homicídio | juiz de fora | PM | Polícia | Tentativa | Tentativa de Homicídio | Violência