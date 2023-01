Os gêmeos Matteo e Lucca nasceram de 28 semanas e 4 dias nos primeiros minutos de 2023 na Maternidade do Hospital Regional João Penido, em Juiz de Fora. Matteo nasceu às 0h33, com 40cm e 1,350g kg. Lucca nasceu às 0h53, com 38 cm e 1,080 kg. A mãe, Mariana Vaz Calegaro, possui dois filhos mais velhos, José, de 12 anos, e Lavínia, de 8 anos.

Por serem prematuros, os bebês estão internados em Unidade Neonatal.