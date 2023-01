Circulou pelas redes sociais imagens de supostos explosivos que teriam sido encontrados em meios aos escombros na explosão de duas casas no bairro Santa Terezinha, na última sexta-feira (06), em Juiz de Fora. Os objetos que foram fotografados e dissemidados nas redes sociais como sendo explosivos, são na verdade, ferramentas para escoramento. O objeto é usado para retirada de vítimas presas em ferragens de carros, aeronáveis, dentre outros.

O Corpo de Bombeiros informou que não foram encontrados nenhum tipo de artefato explosivo no local. Ainda não há informação sobre a causa das explosões. A Polícia Civil também investiga o caso. Na manhã deste sábado (07), de acordo com os militares, os trabalhos de retirada dos escombros foram retomados. A equipe do Corpo de Bombeiros permanecerão no local para o acompanhamento e coordenação dos trabalhos, onde está sendo utilizado um maquinário. A equipe permanecerá acompanhando o serviço de remoção dos escombros até a sua finalização.

