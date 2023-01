Movimentos sociais, representações sindicais, , coletivos, trabalhadores e estudantes e outros grupos se reúnem em ato unificado nessa segunda-feira (9), a partir das 17h, em frente à Câmara no Parque Halfeld, Centro. A iniciativa foi convocada como uma resposta a depredação das sedes dos três poderes: plenário do Supremo Tribunal Federal, ao Congresso Nacional e ao Palácio do Planalto. O ato em Juiz de Fora está em consonância com outros semelhantes que serão realizados em todo o país.

Entre as pautas, além dos atentados antidemocráticos, os grupos vão às ruas exigir a apuração e punição de autoridades envolvidas, identificação e punição de líderes e financiadores e uma resposta efetiva e articulada contra o neofascismo e os grupos terroristas.

O protesto unificado visa também a defesa e avanço da democracia, defendendo a criação de postos de trabalho, o combate a fome e contra a anistia para o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que não possui mais foro privilegiado e poderá ser julgado como um cidadão comum, depois de deixar a liderança do executivo.









Tags:

Democracia | invasão ao Congresso | manifestação | MTST | Política