Uma idosa de 89 anos foi vítima de um golpe na noite de domingo (08), no bairro Santa Helena, na região Central de Juiz de Fora. De acordo com a ocorrência, a vítima teria recebido uma ligação de um rapaz que estava se passando pelo filho dela. Na conversa, o suspeito havia informado que teria sido assaltado e sequestrado. Além disso, o autor convenceu vítima a entregar joias e dinheiro pela janela do imóvel onde reside a idosa.

O autor, em seguida, pediu para a vítima desligar o telefone e voltar a ligação no dia seguinte. O filho da vítima entrou em contato com a genitora e informou que estava bem e que não havia sido vítima de nenhum crime. A idosa relatou que entregou para o homem desconhecido o valor aproximado de R$1000,00 em dinheiro e várias joias.

A PM foi acionada e na manhã desta segunda-feira (09), os autores tentaram extorquir mais dinheiro da idosa. Dois suspeitos de 22 e 25 anos foram pegos pela polícia e levados para a delegacia. O material roubado foi encontrado e devolvido para a vítima.