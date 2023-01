Um homem, de 24 anos, foi assassinado a tiros e uma mulher, de 31 anos, ficou ferida, no fim da noite deste sábado (14) no bairro São Judas Tadeu, Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas estavam dentro de um carro, um Audi, trafegando pela rua Simeão de Faria , quando uma moto em alta velocidade com dois ocupantes se aproximou e um deles efetuou os disparos que atingiram as vítimas. O homem morreu na hora, já a mulher foi ferida na perna direita. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde permaneceu internada. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Ainda, de acordo com a PM, a motivação do crime tem ligação com drogas. Os suspeitos fugiram e até o momento não foram localizados.

A perícia esteve no local para realizar os trabalhos de praxe. A PM segue no rastreamento dos suspeitos.

BBC demissão apresentador | Copa | Cruzeiro | flamengo | Homicídio | Icaraí | Igreja | Libertadores flamengo inter | Missa | Niterói | Procissão | Sao judas tadeu