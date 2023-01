Três homens, de 22, 28, e 29 anos, e uma mulher, de 27, foram presos na tarde desta terça (17) pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Jóquei Clube, Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais receberam a informação que os suspeitos teriam realizado disparos de arma de fogo na Represa da Remonta e fugiram em um veículo, um carro Monza azul.

Os militares realizaram intenso rastreamento e o automóvel foi localizado e abordado próximo à ponte no Jóquei Clube 3. Os ocupantes do veículo foram submetidos à busca pessoal e durante a abordagem os militares receberam a informação que um dos suspeitos teria dispensado a arma de fogo nas margens do Rio Paraibuna.

Ainda, de acordo com a PM, um dos suspeitos relatou aos militares possuir certa quantidade de drogas em um outro lugar.

Após diligências, foram localizados e apreendidos dezenove pedras de crack e três papelotes de cocaína, um revólver calibre 38 e quatro aparelhos celulares.

Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com os materiais apreendidos. O veículo, que estava sem o devido licenciamento, foi removido ao pátio credenciado do Detran.

FOTO: PMMG - Arma foi dispensada após disparos na Represa da Remonta

