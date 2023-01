As chuvas desta terça-feira (24) causaram o transbordamento, novamente, do córrego do bairro Santa Luzia, deixando a Rua Ibitiguaia completamente alagada. O Corpo de Bombeiros recebeu uma chamada para salvamento de pessoas que ficaram presas no interior de um ônibus da linha 106. Conforme os bombeiros, as vítimas relataram que as águas subiram muito impossibilitando a saída do veiculo. A ocorrência está em andamento.

A Secretaria de Mobilidade Urbana interditou as ruas Ibitiguaia e Feliciano Pena. Agentes de Trânsito e Guarda Municipal estão presentes nos locais.

A Prefeita Margarida Salomão informou através das redes sociais que na região a chuva foi de 60mm. A chefe do Executivo também informou que toda a equipe da PJF estará no local para amenizar os problemas causados pela forte chuva desta terça-feira.

A prefeita afirmou que a cidade não está preparada para enfrentar a desordem climática e que Juiz de Fora necessita de investimentos em obras de drenagem.

"Nós mais uma vez estamos enfrentando as consequências dessa desordem climática e também o fato de que nós não estamos preparados para enfrentá-la. A cidade terá que fazer um enorme investimento para que essa cena não se repita."

No último dia 9, a Prefeitura de Juiz de Fora encaminhou um Projeto de Lei (PL) para o financiamento de R$ 420 milhões de reais para custear obras de macrodrenagem como forma de enfrentar problemas relacionados a enchentes e alagamentos em bairros da cidade como Industrial, Santa Luzia, Mariano Procópio, Democrata, Linhares e na Rua Cesário Alvim. O texto ainda precisa de aprovado pela Câmara Municipal.

Esse texto está em atualização

Tags:

Alagamentos | Chuvas | Córrego | Córregos | Geral | Política | São Paulo | São paulo córrego capital | Temporal | Transbordamento