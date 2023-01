Um homem de 52 anos foi preso pro importunação sexual, no bairro São Geraldo, na Região Sul de Juiz de Fora, durante a madrugada desta terça-feira (24). De acordo com a PM, o suspeito estaria se masturbando em direção a duas mulheres de 19 e 47 anos. Além disso, ele teria as ameaçado com uma foice. Ainda de acordo com Polícia Militar, populares flagraram a ação do homem e arremessaram objetos em direção do suspeito. Ele foi atingido e teve algumas escoriações leves. Além disso, a casa dele também foi atingida.

O suspeito teria negado que teria cometido o crime e não soube informar de onde partiram os arremessos contra ele. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado para atendimento médico e logo em seguida. A companheira dele, de acordo com a PM, informou que teria trancado o homem dentro de casa antes da chegada dos militares para que o homem não sofresse represálias.

Tags:

#leiaoflu | #oflu | Abuso sexual infantil | Assédio Sexual | Campo limpo paulista | Cenas de violência sexual contra crianças | Centro | Crime Sexual | Deam | Delegacia de Atendimento à mulher | Élcio Luiz Baptista | Estrada de Ponta Negra | Geral | Guarda Municipal | Homem | Importunação | importunação sexual | Jornal O Fluminense | Maricá | Marinha | Niterói | O Fluminense | Polícia | polícia civil | Polícia federa | Polícia Federal | Preso | prisão | Prisão de homem | São gonçalo | Sargento | tráfico de drogas | Violência sexual