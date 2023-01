O trecho entre a rua Thereza Nogueira até a curva do Bahamas no bairro Teixeiras permanece interditado devido à forte chuva que caiu em Juiz de Fora, e transbordou o córrego que atravessa o bairro Santa Luzia deixando pessoas ilhadas, nesta quarta (25).

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, os reparos na via já estão sendo feitos. Não há previsão de quando o trânsito será normalizado no local.

Ainda, de acordo com o órgão, o desvio montado para o transporte coletivo é diferente do destinado a outros veículos, que possuem a opção de seguir do bairro Ipiranga em direção ao Centro pelo bairro Teixeiras, utilizando o seguinte trajeto: Rua Thereza Nogueira dos Santos, Av. Ibitiguaia, Av. Sérgio Vieira Mendes e depois acessar o bairro Cascatinha pela Avenida Pantaleone Arcuri.

O CAOS APÓS A CHUVA

O Corpo de Bombeiros precisou atender, na madrugada desta quarta (25), na Rua Nelson Luiz Mascarenhas, no bairro Vale Verde um deslizamento de terra.

Segundo informações da corporação, no local houve um talude de aproximadamente trinta metros, com grande volume de terra movimentado e árvores, atingiu dois imóveis em sua base, vindo a comprometer a estrutura dos mesmos.

Os moradores ouviram os estalos e correram, conseguindo sair das residências a tempo, não havendo vítimas neste evento.



Os militares realizaram a vistoria em conjunto com a Defesa Civil, constatado que nos fundos destas duas edificações a estrutura foi comprometida, sendo necessário efetuar a interdição total das edificações.



Foram realizadas vistorias nas casas no entorno, não sendo identificado nenhum risco aparente.

FOTO: CBMMG - Deslizamento de terra no bairro Vale Verde

Já a Defesa Civil registrou 17 ocorrências em relação às chuvas desta terça (24).

Doze ocorrências de escorregamento de talude (cinco ocorrências no bairro Santa Luzia, duas nos bairros Santa Efigênia e Santa Cecíli; e uma nos bairros Borboleta, Rosário de Minas e Cascastinha) uma de desabamento de muro de contenção (Marilândia), uma de ameaça de desabamento de muro de contenção (São Mateus), duas ocorrências de alagamento (Ipiranga e São Pedro), e uma de ameaça de escorregamento de talude (Santa Cecília).

A Defesa Civil também informou que choveu 73.87mm nas últimas 24h, de acordo com o pluviômetro instalado no bairro Santa Efigênia, Zona Sul da cidade. Na tarde desta terça, foi registrado em uma hora, o volume 60,8mm em Santa Efigênia e de 45,5mm no bairro Ipiranga, na Zona Sul, de acordo com informações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais.

Ainda na noite desta terça, as equipes do Demlurb realizaram a limpeza e lavação das vias no bairro e as equipes da Defesa Civil realizaram vistoria nos imóveis afetados.

Foram 40 residências e nove estabelecimentos comerciais vistoriados pela Defesa Civil. Nenhum imóvel teve dano estrutural.

CBMMG - Deslizamento de terra no bairro Vale Verde

Tags:

Cesama | Interdição | Rio Paraibuna | trânsito