Problemas em um terreno na Avenida Itamar Franco motivaram um pedido de vistoria da Defesa Civil e da Cemig, para verificar as condições do local, em que se formou uma cratera que afetou um poste após as chuvas da última terça-feira (24) A autora da solicitação é a administração do Hospital Monte Sinai, cujo Centro Médico é vizinho do espaço.

Em nota, segundo a administração do hospital, a Cemig desenergizou o poste ainda na terça-feira (24). Porém, mais providências quanto a ele ainda dependem de outros desdobramentos, conforme destacou o comunicado. A Defesa Civil emitiu o laudo, no início da noite de terça-feira (24), constatando as fissuras e trincas na calçada e no muro que corre risco de desabamento, interditando parcialmente o terreno. Indicou reparos com profissionais habilitados, providências que estão sendo tomadas o mais rápido possível pelo Hospital.

"Também foi solicitada avaliação da Cesama quanto à possibilidade de rompimento de rede subterrânea na área, visando à segurança e adequação das providências a serem tomadas. Não houve indicação da Defesa Civil no sentido de necessidade de interdição de qualquer setor do Centro Médico Monte Sinai e seu funcionamento segue normal", informou a Unidade.



Reprodução internet - Equipe da Defesa Civil e da Cemig estiveram no local

