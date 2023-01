Duas mulheres, de 39 e 57 anos, foram presas nesta quarta-feira (25) investigadas pela prática de furtos ocorridos em lojas de perfumaria, de eletrodomésticos, e em drogarias, em Juiz de Fora.

Conforme informações do delegado Leonardo Bueno Procópio, a ação ocorreu, após denúncias relacionadas a um furto de medicamento, com valor aproximado de R$1 mil, ocorrido em uma drogaria na área central da cidade. "As autoras foram identificadas e a equipe da 7ª Delegacia de Polícia, unidade responsável pelas apurações de crimes praticados na área central da cidade, começou intenso rastreamento", explica Leonardo, informando que a ação resultou na localização da suspeita de ter cometido o furto, de 39 anos, e da outra mulher. A manobra também resultou na localização de mercadorias que teriam sido furtadas em outras ocasiões.

Segundo o delegado, durante a formalização da lavratura da prisão em flagrante por furto qualificado da investigada, foi constatado que ela também possuía mandado de prisão em aberto, cumprido pela equipe responsável pela diligência. A mulher foi encaminhada ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

Também foi outra suspeita, de 57 anos, foi presa pela prática do crime de receptação, em virtude de um aparelho celular encontrado em sua residência, produto de furto. Ela efetuou o pagamento de fiança e responderá pela prática do delito em liberdade. "No entanto, as investigações prosseguem, a fim de identificar outras vítimas, já que existem mercadorias apreendidas que ainda não foram reclamadas", conclui Leonardo.

Conclusão de investigação

Após trabalhos investigativos realizados pela 7ª Delegacia de Polícia Civil, unidade que integra a 1ª Delegacia Regional de Juiz de Fora (1ª DRPC), a Polícia Civil indiciou um suspeito, de 43 anos, pela prática de seis furtos ocorridos na região central da cidade, mediante arrombamentos em lojas da localidade.

O homem já havia sido preso no início de janeiro. Na ocasião, a PCMG realizou uma coletiva de imprensa na 1ª DRPC, quando foi informado que o preso é suspeito de cometer cerca de 18 furtos, ocorridos nas regiões Central e Sul da cidade.

Leonardo Bueno ressaltou que, além dos levantamentos realizados, também foi de extrema relevância a colaboração de lojistas na conclusão dessas apurações. "A Polícia Civil segue vigilante e atuante na região Central e, uma vez cometido o crime, iremos apurar a autoria e solicitar as respectivas prisões de seus infratores", finaliza o delegado.

