Um homem morreu e outro ficou ferido após serem baleados na noite da última quarta-feira (25), na rua Stelina Jesus de Oliveira, no bairro Linhares, Região Leste de Juiz de Fora. De acordo com a PM, a vítima sobrevivente informou que teria saído de casa para fumar crack e encontrou-se com a outra vítima. Os dois homens teriam se deslocado de carro até uma casa abandonada.

Ainda de acordo com o relato de uma das vítimas, enquanto os dois consumiam a droga dentro do imóvel, outros dois homens chegaram no local e ofereceram para irem buscar mais drogas no bairro São Benedito, também na Região Leste. Durante o trajeto, os autores teriam executado um dos ocupantes dentro do veículo.

Os suspeitos ordenaram que o condutor descesse do carro. Foi neste momento que os dois homens atiraram em direção a vítima, que saiu correndo, sendo atiginda por três disparos na região do peito, rosto e ombro. Ainda de acordo com o relato da vítima, ela teria caído em uma vala. Os atiradores teriam fugido e abandonado o veículo com o corpo da outra da vítima já em óbito.

A vítima teria saído de dentro da vala e passado a noite dentro de um condomínio em obras. Ele foi socorrido e levado para atendimento médico no HPS. De acordo com o sobrevivente, ele não conhecia o outro homem que havia morrido dentro do carro. A perícia esteve no local onde foram realizados os trabalhos de praxe e os trabalhos de busca pelos suspeitos segue em andamento.

Tags:

Itaperuna