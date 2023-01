Cerca de uma tonelada de drogas foram incineradas na tarde desta quinta-feira (26) pela Polícia Civil de Minas Gerais. Entre as substâncias presentes estavam crack, cocaína e maconha, além de outro materiais relacionados ao crime de tráfico. Os entorpecentes foram incinerados em uma empresa na Zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com a Polícia Civil, o material foi aprendido nos últimos anos, em ações da PCMG, na área que compreende a 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Juiz de Fora, unidade pertencente ao 4º Departamento da PCMG. Os trabalhos de incineração tambem foram acompanhados por representantes do Ministério Público e do Poder Judiciário.

Tags:

Botucatu | Crime | Crime organizado | CSN | Droga | Drogas | Geral | Incineração | Justiça | maconha e cocaína | Operação Policial | Polícia | polícia civil | Queima | rio | Rio de Janeiro | Tráfico