Dois homens foram indiciados pela Policia Civil nesta sexta-feira (27) por suspeita de tentativas de homicídios, ocorridos nos anos de 2015 e 2020, em Juiz de Fora. Na época dos crimes, os dois indivíduos tinham 19 e 40 anos.

Em um dos crimes, de acordo com a PCMG, aconteceu no dia 10 de abril de 2020, quando um jovem de 20 anos, na época do fato, foi morto com um tiro na cabeça. De acordo com o delegado Vitor Fiuza, a motivação do crime estaria ligada a um desentendimento anterior à ocorrência dos fatos.

O outro crime aconteceu no dia 27 de setembro de 2015, na Rua Barão do Retiro, no Bairro Bonfim, na Região Leste de Juiz de Fora. De acordo com a ocorrência, dois jovens de 19 e 22 anos, na época dos faotos, foram alvejadas por disparos de arma de fogo quando estavam sentadas na calçada. Segundo o delegado, Vítor Fiuza, um investigado de 40 anos à época do fato, teria praticado a atividade criminosa, em razão de rivalidade entre bairros.

Os trabalhos investigativos foram realizados pela equipe do Núcleo de Acervo Cartorário (NAC), da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Juiz de Fora, em meio aos trabalhos de inteligência e ao uso de novas ferramentas utilizadas nas atividades de investigação criminal e polícia judiciária.

Tags:

Campanha eleitoral | Geral | inquérito | Paraisópolis | polícia civil | Tarcísio de Freitas | Tiroteio