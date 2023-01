Um homem morreu após ser baleado na noite desta sexta-feira, 27, no bairro Santa Luzia, zona sul de Juiz de Fora. O crime aconteceu na esquina das ruas Chácara e Água Limpa. Moradores relataram ter ouvido vários tiros e quando a Polícia chegou encontrou o corpo do homem no chão. Policiais Militares seguem na busca do autor ou dos autores do crime. O homem chegou a ser socorrido e levado para atendimento médico pelo Samu, mas morreu a caminho do hospital. A ocorrência está em andamento e não há informações sobre possíveis suspeitos.

