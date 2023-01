A prefeita Margarida Salomão assinou na manhã desta segunda-feira (30) Decreto 14.382, que garante a isenção de 100% do Imposto Territorial Predial Urbano (IPTU) para os moradores da cidade afetados pelas fortes chuvas deste mês. A medida tem como objetivo ajudar os cidadãos que foram afetados pelos temporais. A lista das ruas com as residências que podem solicitar a isenção do Imposto pode ser conferida clicando aqui.

Margarida relata.

“Nós estamos concedendo isenção do pagamento de IPTU a todas as propriedades edificadas que constam neste anexo. Essas ruas foram diagnosticadas pela Defesa Civil como tendo sido alvo deste prejuízo. São os bairros: Santa Luzia, Industrial, Mariano Procópio, Democrata, Santa Efigênia e Sagrado Coração. Esta é uma renúncia que o município de Juiz de Fora faz no valor aproximado de R$2,5 milhões para atender a esta situação de aflição e emergência desses moradores”.



Os moradores terão até o dia 20 de março para entrarem com o pedido de isenção, que depois será encaminhado para a Defesa Civil emitir um laudo comprovando o dano e que a casa foi afetada pelos temporais. Para solicitar a isenção, será necessário protocolar o pedido através do Prefeitura Ágil, e anexar os documentos exigidos.



Bejani Júnior, autor do projeto de lei explica.

“Esta é uma lei que a gente não gostaria que existisse, mas hoje a cidade ganha graças ao esforço e indicação do legislativo e dos amigos vereadores que votaram a favor desta lei, e com a sensibilidade do executivo estamos vencendo em solidariedade”, destacou o vereador.



O presidente da Câmara Municipal, Zé Márcio Garotinho, reforçou a importância da Lei.

“O déficit é grande, mas desejamos que esta lei não precise ser executada no ano que vem novamente”.



Laís Rachello, assessora representando o vereador Pardal, reiterou a importância da ação para os afetados pelas chuvas.

“Dentre vários desafios que o poder executivo enfrenta, este é mais um deles. Santa Luzia é uma região que vem acontecendo isso reiteradamente. Esta ação vai ser muito benéfica e importante”.



Também participaram na reunião, representando o vereador Pardal, os assessores parlamentares Henrique Amaral e Laís Campos Rachello, além da secretária de Governo (SG), Cidinha Louzada, e a secretária da Fazenda (SF), Fernanda Finotti, e o Procurador Geral do Município, Marcus Motta Monteiro de Carvalho.

Tags:

#leiaoflu | #oflu | Alagamento | Alagamentos | Alerta | Algamento | auxilio | Bahia | brasil | Campos | Centro-Oeste | Cheia | Cheias | Chuva | Chuvas | chuvas intensas | Cidades | clima | Cota de Transbordo | Defesa Civil | Desabrigados | Desalojados | Deslizamentos | Economia | Enchente | Enchentes | Espírito Santo | Estado de Emergência | Farol | Fortes chuvas | Ger | Geral | Governo do Estado do Rio de Janeiro | Inmet | joinville | Jornal O Fluminense | Minas Gerais | O Fluminense | Paraíba | Pernambuco | Pessoas desabrigadas | Praia | Previsão | PREVISÃO DE TEMPO | Previsão do Tempo | Ressaca | Rio Bonito | Rio Paraíba do Sul | Rio Ururaí | Rios | Santa Catarina | São Paulo | situação de emergência | Sorocaba | Sudeste | Sul | Temperatura | Tempestade | tempo | Temporal | Tocantins | Transbordos | Vítimas