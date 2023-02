Um homem foi preso por abusar de uma adolescente de 14 anos na noite da terça-feira (31). A jovem estava no Bairro Teixeiras e seguiria para o Bairro Santa Luzia, onde assistiria um ensaio de Escola de Samba que ocorria na praça da localidade. Um veículo parou do lado da jovem e a perguntou se ela já teria chamado um carro por aplicativo. O motorista perguntou se poderia levá-la e que cobraria cerca de R$20 pela corrida.

A jovem aceitou e entrou no carro ocupando o banco de trás. No meio do caminho ele teria pedido que ela se deslocasse para o banco da frente e questionou se a jovem faria programa. A menina respondeu que não e, depois da negativa, o homem passou a molestá-la, chegando a tentar arrancar a blusa da vítima. Ele parou em uma rua do Santa Luzia e pediu o número de telefone da moça, para que eles pudessem marcar um encontro em outro dia. Ele anotou o número dela e começou a enviar mensagens por aplicativo, para verificar se o número pertencia mesmo a jovem.

A adolescente contou que durante a corrida, ativou a câmera do celular e, depois de sair do carro, procurou a polícia para fazer a denúncia. Ela chegou junto com a irmã de 19 anos na unidade policial. A vítima relatou ainda que identificou o nome do suspeito, quando adicionou o número dele. Com as informações repassadas pela vítima, a polícia realizou buscas, enquanto isso, a vítima fez contato com o agressor para marcar um encontro.

Eles marcaram de se encontrar no mesmo local onde a deixou. Quando chegou, o homem foi preso em flagrante. Parta a polícia, o homem afirmou que fez uma corrida via aplicativo e que a jovem o teria chamado para sair e negando que tivesse cometido abuso. O telefone do autor foi apreendido e o suspeito foi encaminhado para a Delegacia.

De acordo com o vice-presidente da vice-presidente da Associação de Motoristas de Aplicativo de Juiz de Fora (Amoaplic/JF), Sóstenes Josué, há muitas pessoas atuando de maneira clandestina, com carros em estado de conservação ruim, o que combinado com a desatenção de passageiros que não se preocupam em conferir se o motorista realmente trabalha com alguma plataforma, pode se converter em riscos, como nesse caso.



Sóstenes orienta os passageiros a apenas entrarem em carros que foram chamados via aplicativo. "Não aceitem corridas fora das plataformas, porque quando você aciona a corrida, tem os dados do motorista e do passageiro. Os dois lados estão seguros. Temos buscado discutir a regulamentação da atividade, para tentar conscientizar a população, que fora desses ambientes, aceitar corridas não é seguro, especialmente no caso de adolescentes e senhoras, que ficam completamente vulneráveis."



