Um buraco aberto há pelo menos um mês na Rua Ambrósio Braga, em frente ao número 50, no bairro Granbery, vem incomodando moradores e pessoas que passam pela região.

De acordo com uma denúncia recebida pelo Portal Acessa.com, os moradores já reclamaram com a Prefeitura sobre o buraco. Ainda, segundo a denúncia, o buraco está tomando proporções cada vez maiores causando transtornos para a população.



FOTO: Marcelo - Buraco cresce cada vez mais na rua Ambrósio Braga

Por meio de sua assessoria a Prefeitura informou.

"A Prefeitura de Juiz de Fora informa que a rua Ambrósio Braga, assim como as adjacentes do bairro Granbery entrarão na programação da operação tapa-buracos em breve. Lembrando que a programação diária das ações realizadas pela PJF pode ser acompanhada através da página do Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário pelo link: https://www.pjf.mg.gov.br/gabinetecomunitario/#onde ".

Nesta sexta (03) nenhuma rua do bairro Granbery receberá a operação. A Prefeitura também não informou uma data de quando o problema será solucionado, dizendo somente que será "em breve".

