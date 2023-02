O trecho da Rua Coronel Vidal na esquina com a Marcello Macedo de Andrade, bairro São Dimas, Zona Norte, que estava interditado em função de um acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta ocorrido na manhã desta sexta-feira (3) foi liberado no início da tarde.



O acidente aconteceu próximo à entrada da base do Samu 192/Cisdeste. Os profissionais do Samu realizaram o desvio dos trânsito pela Rua Francisco Romanelli, até a chegada da equipe da Polícia Militar. Até o momento, as causas da colisão são desconhecidas. No entanto, o Samu reiterou o alerta aos condutores, que passam em alta velocidade pela via. Segundo o órgão, o risco de acidentes é muito grande, em função da entrada e saída de ambulâncias.

Ainda de acordo com o Samu, o motociclista foi encaminhado para atendimento no Hospital de Pronto Socorro (HPS). O Corpo de Bombeiros espalhou serragem pela via, onde houve derramamento de combustível.







