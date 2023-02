Por volta das 22h30 da noite deste sábado 04/02, um homem compareceu á sede do Destacamento da Polícia Militar em Goianá MG, e relatou aos policiais que estava em evento de esquenta ( privado ) de carnaval naquela cidade juntamente com mais dois amigos, quando em dados momento estes entraram em discussão e atrito com outros três indivíduos. O homem disse que ao notar que seria inevitável uma briga, correu para praça , longe da confusão porém um de seus amigos, de 38 anos de idade permaneceu no loca e foi possível ver ele sendo agredido com chutes e socos na região da cabeça. Logo em seguida a vítima ficou caída com bastante sangramento.

Os policiais então se deslocaram para o local onde encontraram a vítima caída sem sentidos. Uma unidade do SAMU de Goianá socorreu a vítima, natural de Duque de Caxias RJ, que foi levada para o Anexo da Santa Casa de Rio Novo e em seguida transferida através de uma USA – Unidade de Suporte Avançado do SAMU para o HPS de Juiz de Fora em estado gravíssimo. O Portal apurou que a vítima sofreu traumatismo craniano encefálico e fraturas na mandíbula.

O Portal RKF confirmou que o a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no HPS – Hospital de Pronto Socorro de Juiz de Fora.

A Polícia militar realizou rastreamentos na tentativa de localizar os agressores, mas não conseguiu êxito ATÉ O MOMENTO DESTA PUBLICAÇÃO .

Reportagem Kadu Fontana