Um jovem de 20 anos morreu afogado na represa do bairro Náutico, em Juiz de Fora, na noite de sábado (4). O juiz-forano Gabriel Netto era famoso nas redes sociais com mais de dois milhões de seguidores em suas páginas no Tiktok e Instagram. A irmã de Gabriel e centenas de pessoas lamentaram a morte do jovem nas redes sociais neste domingo (5).

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada às 19h43 do sábado (4). Quando chegaram ao local, a vítima já havia sido retirada da água por pessoas que estavam na represa e não apresentava mais sinais vitais.

Testemunhas relataram que sentiram falta do jovem, e, após procurarem por ele, localizaram o jovem submerso.

O óbito foi constatado pela médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

