A arquibancada móvel, montada na avenida Brasil por uma empresa terceirizada, para os desfiles das escolas de samba no carnaval de Juiz de Fora teria sido usada para furtos de cabos de duas lojas comerciais que funcionam na região do bairro Ladeira.



Os furtos teriam acontecido na madrugada desta segunda-feira, segundo um dos comerciantes.

Não se sabe ainda se foi um ou mais criminosos, mas alguém subiu os degraus da arquibancada e acessou a parte de cima dos imóveis comerciais. Fios e cabos foram arrancados e como mostram as fotos também, outros objetos foram quebrados e deixados no chão.



Por conta disso, o local amanheceu sem energia. Ali funciona uma distribuidora e uma oficina mecânica.

Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, a empresa responsável pela montagem foi contactada e um responsável se deslocou até lá para conversar com os comerciantes. Ainda segundo a Prefeitura, a mesma empresa se comprometeu a sanar os prejuízos. Em conversa com as vítimas, eles disseram que não foi a primeira vez que esse tipo de furto aconteceu no local.



A Passarela do Samba em Juiz de Fora está sendo instalada na Avenida Brasil, no trecho entre as pontes das ruas Manoel Setembrino de Carvalho (concentração na Rua Maria Perpétua) e Benjamin Constant (dispersão).

FOTO: Redes Sociais - Arquibancada para os desfiles das escolas de samba em JF são usadas para furto de cabos

