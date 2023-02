Com muitas trovoadas, a tempestade prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para Juiz de Fora na tarde desta terça-feira (7), causou picos de energia em diferentes pontos da cidade, como nos Bairros Nova Era, Santa Cruz e Cruzeiro do Sul. O córrego Santa Cruz chegou a transbordar durante a tarde e pontos de alagamento ocorreram no Bairro Jardim Esperança e Barão do Retiro



No pluviômetro instalado no bairro Floresta foi registrado volume de chuva de 102.12mm em apenas 1h. De acordo com a Defesa Civil, esse volume representa 59,96% do que é esperado para todo o mês. Até às 16h, p órgão registrou três ocorrências relacionadas à chuva: um alagamento em Benfica; um desabamento de muro em Nova Benfica; e uma de trinca e destelhamento parcial em Vila Esperança II.

De acordo com os dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o nível do Rio Paraibuna (Santa Terezinha) está em 2,60cm, até às 15:33 desta terça-feira. O Corpo de Bombeiros registrou quatro casos de quedas de árvores, uma que caiu sobre um veículo, sem vítimas no Jardim Industrial; outra em via pública no Bairro Nova Benfica; uma árvore que caiu sobre um muro no Bairro Araújo e ainda uma árvore que caiu sobre a rede elétrica com interdição da Rua Deputado Arlindo Leite, no Bairro Progresso.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas árvores caíram na BR-040, em Duque de Caxias e Juiz de Fora, no sentido JF, interditando parcialmente o km 790 e km 795. Na BR-040, na altura de Duque de Caxias, no km 122, a pista lateral tem alagamento, assim como no km 118 da mesma via, onde também há alagamento no acesso ao retorno. No km779 da BR0-40, em Juiz de Fora, próximo ao Distrito Industrial, o tráfego também opera em meia pista, devido a queda de árvore e alagamento.

Ainda segundo o Inmet, é esperado um volume de 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. A Defesa Civil destacou que há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. A orientação é que durante as rajadas de vento as pessoas não devem se abrigar debaixo das árvores, por conta da possibilidade de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.









