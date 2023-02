Dois homens, de 23 e 28 anos, foram presos na tarde desta quinta (09) após comprarem um desfibrilador que foi furtado de uma ambulância, no centro em Juiz de Fora.

Segundo informações das Polícia Militar, durante um patrulhamento pelo local, os policiais se depararam com os suspeitos que ficaram nervosos e incomodados com a presença deles. Eles foram abordados e durante a busca pessoal, no interior da mochila de um deles o desfibrilador foi encontrado. O aparelho foi furtado no dia 09 de outubro de uma ambulância.

Ainda, de acordo com a PM, os suspeitos relataram ter comprado o aparelho na feira livre na Av. Brasil e teriam negociado ele por R$500.

Os homens foram presos e encaminhados para a Delegacia juntamente com o material recuperado.





Michel Temer | Política | Ricardo Barros | SAMU