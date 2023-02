O condutor de um automóvel que seguia no sentido Centro/Benfica perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro e colidiu com um poste na Avenida Juscelino Kubitscheck, na altura do 27 Batalhão de Polícia Militar (BPM), no Bairro Santa Lúcia. Ao mesmo tempo, um caminhão estava descendo, no sentido centro e colidiu na lateral do carro. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Militar e a Cemig também está atuando no local. Ainda não foi informado se houve feridos.