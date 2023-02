Um jovem, de 19 anos, suspeito de ter assassinado um jovem, de 20 anos, com vários tiros na Avenida Antônio Weitzel, no bairro Jóquei Clube 2, foi preso nesta terça (14), horas depois do crime.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima não era conhecida no bairro e surgiu correndo entre os prédios seguida pelo suspeito que atirava em sua direção.

Durante um intenso rastreamento, a PM localizou e prendeu o jovem próximo ao condomínio Belo Vale I. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia para as demais diligências.





