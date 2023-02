O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), através da 5ª Promotoria de Justiça de Juiz de Fora, abriu uma denúncia contra dois policiais militares por abuso de autoridade contra o tenente da reserva Manoel Ferreira, de 82 anos. O idoso teria sido agredido pelos militares e morreu após ficar três meses internado em um hospital particular de Juiz de Fora.

De acordo com a denúncia, as agressões sofridas pela vítima vieram após o tenente da reserva ter se dirigido a 31ª Companhia da Polícia Militar, em Juiz de Fora, para registrar um boletim de ocorrência no dia 22 de março de 2022. Enquanto era atendido, um dos policiais teria dito que não seria possível registrar o B.O e que enquadraria a vítima como sendo autora de "atrito verbal". Foi nesse momento, que o tenente reformado teria informado ao policial que era um militar da reserva e que portava apenas o documento de identidade.

Ainda de acordo com a denúncia, o militar teria imposto à vitima a mostrar a identificação militar, sob ameaça de prisão, o que de fato aconteceu. O policial impos voz de prisão em flagrante por desacato, o que caracteriza, segundo o MPMG, abuso de poder e autoridade por parte do militar. O Ministério Público ainda afirma que para a execução da ação ilegal, o agente teria arremassado a vítima contra a parede. Nesse momento, de acordo com a denúncia, outro militar teria aparecido e também cometido abuso de autoridade ao repassar as algemas para que o colega prendesse o tenente da reserva, sem que o idoso oferecesse resistência.

A denúncia afirma que a ação conjunta dos autores causou o constrangimento do “preso”, com utilização de violência, abuso de autoridade e submissão da vítima a situação vexatória e, também, a constrangimento não autorizado em lei. O idoso foi mantido algemado até a chegada do SAMU para prestar atendimento à vítima.

O tenente da reserva ficou internado no Hospital Albert Sabin e morreu no dia 12 de junho de 2022 em consequência das lesões sofridas pela agressão.

Contatada pela nossa reportagem, a 4ª Região de Polícia Militar informou que o Inquérito Policial Militar concluso foi enviado ao Ministério Público, como forma de auxiliar a justiça competente para oferecer a denúncia. Na esfera administrativa, prosseguem os procedimentos apuratórios.