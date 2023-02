Algumas turmas de ensino médio do Colégio de Aplicação João XXIII, em Juiz de Fora, foram dispensadas no meio da manhã desta quinta-feira, 16, por problema de falta de água no local. A direção do estabelecimento de ensino entendeu que os bebedouros sem água, assim como alguns banheiros, poderiam acarretar problemas para os jovens e tomaram a decisão de suspender às aulas no período.

Segundo a assessoria do colégio, o diretor Elói Teixeira já está tomando providências junto à Cesama para evitar novos transtornos.

Os problemas de desabastecimento de água na região do bairro Santa Helena têm sido comum, segundo funcionários que preferiram não se identificar.

A assessoria da Cesama informou que o problema de falta de água no Colégio João XXIII não é da rede pública, mas foi causado por um problema interno do próprio estabelecimento de ensino.