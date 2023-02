Três assaltos ocorreram em Juiz de Fora entre a noite da quarta-feira (16) e a manhã desta quinta-feira (15). Um frentista de 44 anos foi abordado por uma dupla em um posto de combustíveis na Rua Saint Clair de Carvalho, no Centro, por volta das 5h20 desta quinta-feira (16). Os dois autores chegaram em um carro e um deles encostou um objeto na barriga do funcionário e anunciou a ação. Eles levaram R$237 e fugiram.

Um homem de 52 anos foi assaltado em uma mercearia no Bairro Vivendas da Serra, Zona Nordeste, na noite da quinta-feira (15), por volta das 20h50. Uma dupla entrou no estabelecimento, um dos autores estava armado com uma faca e anunciou o assalto. Ele levou R$700 do caixa do estabelecimento e fugiram em um veículo.

Um homem de 26 anos e uma mulher de 34 anos foram assaltados por volta das 20h02 desta quarta-feira (15) no Bairro Jardim dos Alfineiros. As vítimas estavam em um veículo quando foram surpreendidas por quatro pessoas, uma delas portava uma arma de fogo e anunciou um roubo. Em um descuido dos autores, uma das vítimas saiu correndo e se escondeu em um matagal. Um dos assaltantes chegou a atirar contra ela, mas não a atingiu. O quarteto fugiu depois de levar R$315 e dois celulares







