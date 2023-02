Entre às 11h e 18h, deste sábado (18), a Avenida Rio Branco terá suas três pistas interditadas entre as ruas Benjamin Constant e Silva Jardim para a realização da tradicional Banda Daki, que este ano se apresenta parada no Largo do Riachuelo. A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) montou um esquema especial de alteração do tráfego, que será operacionalizado no dia pela equipe de agentes de trânsito. O transporte público será desviado para as avenidas Getúlio Vargas e Francisco Bernardino e vários pontos de ônibus da Rio Branco serão desativados durante o evento carnavalesco.



Entre as alterações no trânsito, a Rua Rei Alberto terá o sentido invertido temporariamente, ficando a circulação no sentido da Santo Antônio para a Rio Branco. A Rua Benjamin Constant ficará fechada entre a Rua Roberto de Barros e a Rua Santo Antônio e a Silva Jardim terá interdição entre a Santo Antônio e Avenida dos Andradas. Esta última também será interditada no trecho ao lado do Largo do Riachuelo.



As linhas do transporte coletivo que passam pela Avenida Rio Branco no sentido Manoel Honório/Bom Pastor serão desviadas a partir da Rua Barão de Cataguases para a Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery dos Santos, Av. Getúlio Vargas, Av. Itamar Franco, Rua Santo Antônio, Rua Rei Alberto e retornam para a Rio Branco pela pista central e prosseguem com o itinerário normal. Já os coletivos que seguem do Manoel Honório somente até o Centro, serão desviados para Rua Silva Jardim para a Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery dos Santos, Av. Getúlio Vargas, Avenida Francisco Bernardino, Avenida Rio Branco e continuam no itinerário normal.

Os coletivos que seguem no sentido Bom Pastor/Manoel Honório acessam a pista lateral da Rio Branco a partir da Av. Procópio Teixeira, seguem pelas avenidas Itamar Franco e Francisco Bernardino, até retornarem a Rio Branco e prosseguirem o itinerário tradicional.



Já os ônibus que têm origem da Zona Sul somente até o Centro, após a Francisco Bernardino, acessam a Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery dos Santos, Av. Getúlio Vargas, Av. Itamar Franco, Rua Santo Antônio, Rua Rei Alberto e retornam para a Rio Branco pela pista central, prosseguindo com o itinerário diário.

Ainda haverá desvios também para os ônibus que seguem da Avenida dos Andradas e normalmente circulariam pela Avenida Rio Branco no sentido Bom Pastor. Estas linhas seguem direto pela Rua Silva Jardim, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery dos Santos, Av. Getúlio Vargas, Av. Itamar Franco, Rua Santo Antônio, Rua Rei Alberto e retornam para a Rio Branco pela pista central. Já as linhas que retornam sentido bairro pela Av. dos Andradas não sofrem alteração de itinerário.

A SMU ressalta que os ônibus da Zona Norte vão utilizar a pista lateral da Av. Rio Branco a Rua Marechal Setembrino, e não o Viaduto Helio Fádel de Araújo para acessar a Av. Brasil, devido a interdição da Passarela do Samba a partir deste sábado, 18.

Confira abaixo como ficam os pontos de ônibus com a alteração do trajeto:

SENTIDO MANOEL HONÓRIO/BOM PASTOR

- Linhas: 100, 104, 106, 108, 113, 114, 115, 117 a 126, 129 a 137, 140 a 143 e 145.

Pontos de paradas: Avenida Presidente Getúlio Vargas, entre Rua Marechal Deodoro e Rua Halfeld, Avenida Presidente Itamar Franco, próximo ao Procon.

SENTIDO BOM PASTOR/MANOEL HONÓRIO



Linhas: 100, 104, 106, 108, 113, 114, 115, 117 a 126, 129 a 137, 140 a 143 e 145.

Pontos de paradas: Avenida Presidente Itamar Franco, próximo ao Colégio Stella Matutina, Praça da Estação.

SENTIDO MANOEL HONÓRIO/CENTRO

Linhas: 101, 102, 103, 105, 107, 109, 110, 116, 150 e 155.

Ponto de parada: Avenida Presidente Getúlio Vargas, entre Rua Marechal Deodoro e Rua Halfeld, Praça da Estação.

SENTIDO BOM PASTOR/SANTA TEREZINHA

Linhas 111 e 112.

Ponto de parada: Avenida Presidente Itamar Franco, próximo ao Colégio Stella Matutina, Praça da Estação

SENTIDO SANTA TEREZINHA/BOM PASTOR

Linhas 111 e 112.

Pontos de paradas: Avenida Presidente Getúlio Vargas, entre Rua Marechal Deodoro e Rua Halfeld, Avenida Presidente Itamar Franco, próximo ao Procon.

SENTIDO MANOEL HONÓRIO/CENTRO:

Linhas 201 a 210.

Ponto de parada: Pontos regulares das linhas

SENTIDO CENTRO/MANOEL HONÓRIO

Linhas 201 a 210.

Ponto de parada: Avenida Francisco Bernadino esquina com a Rua Benjamin Constant.

SENTIDO MANOEL HONÓRIO/BOM PASTOR

Linhas 239, 249 e 259.

Pontos de paradas: Avenida Presidente Getúlio Vargas, entre Rua Marechal Deodoro e Rua Halfeld, Avenida Presidente Itamar Franco, próximo ao Procon.

SENTIDO BOM PASTOR/MANOEL HONÓRIO

Linhas 239, 249 e 259.

Pontos de paradas: Avenida Presidente Itamar Franco, próximo ao Stella Matutina, Praça da Estação

SENTIDO MANOEL HONÓRIO/BOM PASTOR

Linhas 211, 213, 215, 216, 218, 220, 226 e 299.

Ponto de parada: Avenida Presidente Getúlio Vargas, esquina com Rua Halfeld, Avenida Presidente Itamar Franco, próximo ao Procon.

SENTIDO BOM PASTOR/MANOEL HONÓRIO

Linhas 211, 213, 215, 216, 218, 220, 226 e 299.

Ponto de parada: Avenida Presidente Itamar Franco, em frente ao Colégio Stella Matutina, Praça da Estação

SENTIDO SANTA CATARINA/BOM PASTOR

Linhas 221 e 222.

Ponto de parada: Avenida Presidente Getúlio Vargas, esquina com Rua Halfeld, Avenida Presidente Itamar Franco, próximo ao Procon.

SENTIDO BOM PASTOR/SANTA CATARINA

Linhas 221, 222.

Ponto de parada: Avenida Presidente Itamar Franco, em frente ao Colégio Stella Matutina Praça da Estação.

SENTIDO POÇO RICO/MANOEL HONÓRIO

Linha 311.

Ponto de parada: Praça da Estação.

SENTIDO MANOEL HONÓRIO/POÇO RICO

Linha 311.

Ponto de parada: Ponto atual da Linha 311 na Avenida Presidente Getúlio Vargas.

SENTIDO MANOEL HONÓRIO/CENTRO

Linhas 402, 403, 404, 405 e 406.

Ponto de parada: Praça da Estação.

SENTIDO SÃO MATEUS/CENTRO



Linhas 501, 503, 508, 511, 512, 514, 515, 518, 520, 521, 522, 524, 526, 527, 528 e 537.

Ponto de parada: Avenida Presidente Itamar Franco, em frente ao Colégio Stella Matutina, Praça da Estação.

SENTIDO CENTRO/SÃO MATEUS

Linhas 503, 508, 515, 518, 520, 521 e 522.

Ponto de parada: Avenida Presidente Getúlio Vargas, esquina com Rua Barão de São João Nepomuceno, Avenida Presidente Itamar Franco, próximo ao Procon.

SENTIDO CENTRO/JD GLORIA



Linhas 501 e 526.

Ponto de parada: Avenida Presidente Itamar Franco, em frente ao Colégio Stella Matutina, Praça da Estação.



SENTIDO CENTRO/SÃO MATEUS

Linhas 524 e 527.

Ponto de parada: Avenida Presidente Getúlio Vargas, esquina com Rua Barão de São João Nepomuceno, Avenida Presidente Itamar Franco, próximo ao Procon.



SENTIDO CENTRO/SÃO PEDRO

Linhas 532 e 534.

Ponto de parada: Avenida Presidente Itamar Franco, em frente ao Colégio Stella Matutina, Praça da Estação.



SENTIDO CENTRO/SÃO PEDRO

Linhas 530, 533, 538, 540 e 542.

Ponto de parada: Pontos atuais das linhas.

Linhas 544, 548 e 539.

Ponto de parada: Pontos atuais das linhas.



SENTIDO CENTRO/BAIRRO

Linhas 600, 601 e 602.

Ponto de parada: Avenida Francisco Bernardino esquina com a Rua Benjamin Constant



SENTIDO CENTRO/ZONA NORTE

Linhas 603, 606, 607, 613, 614, 616, 608, 609, 610 e 615.

Ponto de parada: Sem alteração.



SENTIDO MORRO DA GLÓRIA/CENTRO

Linhas 611 e 612.

Ponto de parada: Avenida Presidente Getúlio Vargas, Avenida Presidente Itamar Franco, próximo ao Procon.



SENTIDO CENTRO / MORRO DA GLÓRIA

Linhas 611 e 612

Ponto de parada: Avenida Presidente Itamar Franco, em frente ao Stella Matutina, Travessa Dr. Prisco.



SENTIDO MANOEL HONÓRIO / BOM PASTOR

Linha 640 e 646.

Ponto de parada: Avenida Presidente Getúlio Vargas, próximo a Rua Halfeld, Avenida Presidente Itamar Franco, próximo ao Procon.



SENTIDO BOM PASTOR / MANOEL HONÓRIO

Linha 640 e 646.

Ponto de parada: Avenida Presidente Itamar Franco, em frente ao Stella Matutina, Travessa Dr. Prisco, ao lado do quartel.



SENTIDO ZONA NORTE / BOM PASTOR

Linhas 626, 636.

Ponto de parada: Avenida Getúlio Vargas, próximo a Rua Halfeld, Avenida Presidente Itamar Franco, próximo ao Procon.



SENTIDO BOM PASTOR / ZONA NORTE

Linhas 626 e 636.

Ponto de parada: Avenida Presidente Itamar Franco, em frente ao Colégio Stella Matutina, Travessa Dr. Prisco, ao lado do Quartel.



SENTIDO BAIRRO / CENTRO

Linha 620.

Ponto de parada: Sem Alterações



SENTIDO CENTRO/BAIRRO

Linha 620.

Ponto de parada: Avenida Presidente Getúlio Vargas, próximo a Rua Halfeld, Travessa Dr. Prisco, ao lado do Quartel.



SENTIDO BAIRRO/CENTRO

Linhas 708, 711, 713, 719, 727, 737, 738, 741, 742, 743, 744, 745 e 751.

Ponto de parada: Avenida Brasil.



SENTIDO BAIRRO/CENTRO

Linhas 701, 702 e 709.

Ponto de Parada: Sem alteração



SENTIDO BAIRRO/CENTRO

Linhas: 703,706, 707, 714, 715, 716, 717, 718, 720, 721, 722, 723, 725, 726, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736,739, 740, 746, 747, 748, 749, 752, 753, 754, 757, 758 e 767.

Ponto de parada: Avenida Brasil.



SENTIDO ZONA NORTE/BOM PASTOR

Linha 766.

Ponto de parada: Avenida Presidente Getúlio Vargas, Avenida Presidente Itamar Franco, próximo ao Procon.



SENTIDO BOM PASTOR/ZONA NORTE

Linha 766.

Ponto de parada: Avenida Presidente Itamar Franco em frente ao Colégio Stella Matutina, Travessa Dr. Prisco.