Uma jovem de 19 anos foi presa por tentativa de homicídio contra o namorado de 28 anos. O crime aconteceu na noite da última sexta-feira (17), no bairro Nova Era, na região Norte de Juiz de Fora. De acordo com a ocorrência, a jovem teria contado com a ajuda do primo, de 22 anos.

Os dois teriam ido de carro até a casa da vítima e ao chegar no local, a mulher teria disparo contra o companheiro. Uma das balas atingiu o ombro da vítima. Os suspeitos teriam fugido, mas foram encontrados logo em seguida pela PM. Ambos foram presos e levados para a delegacia.





