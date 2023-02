Um jovem de 21 anos morreu após ter sido baleado na tarde deste sábado (18) no bairro Jóquei Clube II, na região Norte de Juiz de Fora. De acordo com a ocorrência, o crime aconteceu na rua Oswaldo Belcavelo. Segundo testemunhas, o rapaz estava sentado na calçada quando um carro com três ocupantes teria se aproximado. Um dos suspeitos teria sacado a arma e atirado contra a vítima que foi atingida na região do tórax, coxa, nádegas e pés. Foram 10 tiros no total de uma arma de fogo calibre 9mm, segundo apontou a PM.

Foram recolhidos 17 estojos e seis fragmentos de bala no local. Além disto, um carro que estava estacionado próximo ao local do crime também foi atingido no para-brisa. O corpo do jovem foi removido e levado para o IML.

Ninguém foi preso.





