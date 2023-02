Na quarta-feira (22), é celebrado pelos católicos a Quarta-feira de Cinzas, que marca o início da Quaresma. A data antecede a Semana Santa, em que a Igreja relembra a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. Durante este tempo litúrgico, os fiéis são convidados a rever sua vida cristã e a praticar três exercícios quaresmais: a penitência, a caridade e a oração.

Durante a data, haverá missas especiais nas paróquias e comunidades da Arquidiocese de Juiz de Fora. A celebração contará com imposição das cinzas sobre a cabeça dos fiéis.

De acordo com o Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, o gesto é um sinal de penitência. “Vamos ouvir dos lábios do ministro uma destas duas expressões: ‘Lembra-te que tu és pó, em pó te hás de tornar’ (cf. Gn 3, 19) ou ‘Convertei-vos e crede no Evangelho’ (cf. Mc 1, 15). As duas formas servem para alertar o fiel para que ele possa ver a fragilidade da vida humana, preparar-se para a vida eterna e entrar num caminho certamente de conversão diária.”

Na Catedral Metropolitana, às 19h, além da Eucaristia, haverá a abertura oficial da Campanha da Fraternidade na Arquidiocese de Juiz de Fora, em Missa presidida por Dom Gil. Em 2023, a campanha terá o tema “Fraternidade e fome” e o lema “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 14,16).

Juiz de Fora

Catedral Metropolitana – Centro

7h, 10h, 12h, 15h e 19h* - Missas

*Celebração presidida por Dom Gil Antônio Moreira, com abertura oficial da Campanha da Fraternidade na Arquidiocese de Juiz de Fora.

Paróquia Bom Pastor – Bom Pastor

19h – Missa na Matriz

19h30 – Missa na Igreja Nossa Senhora da Visitação (Boa Vista)

Paróquia Cristo Rei – Jardim do Sol

8h – Missa na Igreja São Bernardo (São Bernardo)

19h – Missa na Matriz

Paróquia Divino Espírito Santo – Progresso

7h30 – Missa na Matriz

19h – Missa na Igreja Santa Clara (Santa Paula)

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Nossa Senhora Aparecida

8h – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Linhares

7h e 19h – Missas na Matriz

19h – Missa na Comunidade São Luís Gonzaga (Bom Jardim)

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Mundo Novo

17h – Missa na Igreja Santa Cecília (Santa Cecília)

19h – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Paula Lima

7h30 – Missa na Comunidade São José (Chapéu D’Uvas)

19h30 – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Cabeça – São Dimas

8h – Missa na Matriz

18h – Missa na Igreja São Geraldo (Fábrica)

19h30 – Missa na Capela da Rodoviária

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Benfica

19h30 – Missas na Matriz e na Igreja Divino Espírito Santo (Nova Benfica)

19h30 – Celebrações nas igrejas Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora do Monte Serrat (Ponte Preta)

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Morro da Glória

7h, 10h e 19h – Missas na Igreja da Glória

9h – Missa na Igreja São Roque (Centro)

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Grama

9h – Missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida (Parque Independência)

19h30 – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora das Estradas – Igrejinha

8h – Missa na Comunidade São José (Valadares)

10h – Missa na Comunidade Nossa Senhora do Desterro (Toledos)

19h – Adoração e Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Nossa Senhora de Fátima

9h e 19h30 – Missas na Matriz

8h e 19h30 – Missa/celebração na Igreja Sant’Ana e São Joaquim (Santana)

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Barbosa Lage

17h – Missas nas igrejas Sagrada Família (Jóquei Clube) e Verbo Divino (Jóquei Clube II)

19h – Missas na Matriz e na Igreja São Lucas (Cidade do Sol)

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Santa Cruz

8h e 19h30 – Missas na Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Francisco Bernardino

8h e 19h – Missas na Matriz

19h30 – Missa na Igreja Santa Clara (Milho Branco)

Paróquia Nossa Senhora do Líbano – Grajaú

17h – Missa na Casa de Repouso Madre Maria São Miguel (Grajaú)

18h30 – Missa na Comunidade Nossa Senhora de Lourdes (Alto Grajaú)

19h30 – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Jardim Esperança

18h – Missa na Matriz

19h30 – Missa na Igreja Nossa Senhora de Fátima (Retiro)

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Monte Castelo

8h e 19h – Missas na Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Granbery

19h – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Rosário de Minas

19h – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus – Bairro de Lourdes

15h e 19h30 – Missas na Matriz

17h – Missa na Comunidade São Vicente de Paulo (Bairro JK)

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Bairu

19h – Missa na Matriz

Paróquia Santa Ana – Vila Ideal

19h30 – Missa na Matriz

Paróquia Santa Cruz – Bandeirantes

19h – Missa na Igreja São Francisco de Assis (Parque Guarani)

19h30 – Missa na Matriz

Paróquia Santa Luzia – Santa Luzia

7h – Celebrações no Santuário Santa Luzia e nas comunidades Cristo Amor Misericordioso (Santa Luzia) e Nossa Senhora Aparecida (Santa Luzia)

19h – Celebrações na Matriz e nas comunidades Imaculada Conceição (Graminha II), São Miguel (Graminha) e São José (Santa Luzia)

Paróquia Santa Rita de Cássia – Bonfim

7h, 10h e 19h – Missas na Matriz

Paróquia Santa Teresinha – Santa Terezinha

18h – Missas nas igrejas Mãe Peregrina (Eldorado) e São Cristóvão (Centenário)

19h30 – Missas na Matriz e na Igreja Nossa Senhora das Graças (Nossa Senhora das Graças)

Paróquia Santíssima Trindade – Poço Rico

8h e 19h – Missas no Santuário São Judas Tadeu (Furtado de Menezes)

9h – Missa na Igreja Santa Teresa D'Ávila (Santa Teresa)

9h30 – Missa na Igreja Nossa Senhora de Fátima (Olavo Costa)

11h e 18h – Missas na Igreja Menino Jesus de Praga (Poço Rico)

Paróquia Santíssimo Redentor – Borboleta

8h – Missa na Matriz

19h30 – Missa na Igreja Profeta São Zacarias (Democrata)

Paróquia Santo Antônio do Paraibuna – Santo Antônio

9h – Missa na Matriz

19h – Missa na Igreja Divino Espírito Santo (Santo Antônio)

Paróquia São Francisco de Paula – Torreões

9h – Missa na Matriz

19h – Missa na Igreja São Sebastião (Monte Verde)

Paróquia São Geraldo – Teixeiras

7h, 9h e 19h – Missas na Matriz

9h – Missa na Igreja São Domingos (Teixeiras)

19h30 – Missa na Igreja Nossa Senhora Rosa Mística (Marilândia)

Paróquia São João Paulo II – Nova Era

7h30 – Missa na Matriz

19h30 – Missas/celebrações nas Comunidades Santo Antônio (Nova Era II) e Santa Lúcia (Nova Era)

Paróquia São Jorge (Igreja Melquita de Rito Bizantino) – Santa Helena

19h – Missa na Igreja Melquita

Paróquia São José – Costa Carvalho

7h, 10h e 19h – Missas na Matriz

Paróquia São Mateus – São Mateus

7h, 8h30, 10h, 12h, 16h, 18h e 20h – Missas na Matriz

9h – Missa na Igreja Imaculada Conceição (Dom Bosco)

Paróquia São Pedro – São Pedro

8h – Missa na Igreja Santa Rita de Cássia (Parque São Pedro)

10h e 19h30 – Missas na Matriz

18h – Missa na Igreja Santo Antonio (Cruzeiro de Santo Antônio)

19h30 – Missa na Igreja Nossa Senhora da Penha (Santos Dumont)

Paróquia São Pio X – Ipiranga

8h – Missas na Matriz e nas comunidades Santa Isabel (Bela Aurora) e Nossa Senhora do Carmo (Granjas Apollo)

18h – Celebrações nas comunidades São Judas Tadeu (Arco Íris) e São José Operário (Vale Verde)

19h30 – Celebrações na Matriz e nas comunidades Nossa Senhora do Sagrado Coração (Sagrado Coração de Jesus), Nossa Senhora de Fátima (Jardim Gaúcho), Santa Efigênia (Santa Efigênia), São Geraldo (São Geraldo), Nossa Senhora Aparecida (Cidade Nova) e São Francisco de Assis (Alto Bela Aurora)

Paróquia São Sebastião – Barreira do Triunfo

8h – Missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida (Dias Tavares)

10h – Missa na Igreja Santa Maria Eterna (Humaitá)

19h – Missa na Matriz

Quase-Paróquia São Geraldo – Filgueiras

19h30 – Celebração

Igreja São Sebastião – Centro

7h30 e 19h – Missas

Demais cidades do território arquidiocesano



Paróquia Nosso Senhor do Bonfim – Aracitaba/MG

19h – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Arantina/MG

19h – Missa na Matriz

Paróquia Santa Ana – Belmiro Braga/MG

19h – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Bias Fortes/MG

9h e 19h – Missas na Matriz

Paróquia São José – Bicas/MG

19h – Missa na Matriz

19h – Celebração na Igreja Santa Helena

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Bocaina de Minas/ MG

12h e 19h – Missas na Matriz

Paróquia Bom Jesus de Matozinhos – Bom Jardim de Minas/MG

8h e 19h – Missas na Matriz

Paróquia São Sebastião – Chácara/MG

19h30 – Celebração

Paróquia Santo Antônio – Chiador/MG

10h – Missa na Igreja Nossa Senhora da Penha

15h – Missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida

18h – Missa na Matriz

Paróquia Santo Antônio – Ewbank da Câmara/MG

9h – Missa na Comunidade São Firmino

18h – Missa na Matriz

Paróquia Santo Antônio – Goianá/MG

19h – Missa na Matriz

Paróquia Divino Espírito Santo – Guarará/MG

19h – Missa na Matriz

Paróquia Santuário Basílica Bom Jesus do Livramento – Liberdade/MG

10h, 15h e 19h – Missas no Santuário Basílica

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Lima Duarte/MG

7h – Missa na Igreja Nossa Senhora do Rosário

8h30 – Missa na Igreja Santa Teresinha

10h – Missa na Igreja São Vicente de Paulo (Albergue)

19h30 – Celebração na Igreja São José Operário

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Conceição de Ibitipoca (distrito de Lima Duarte/MG)

10h – Missa na Matriz

Paróquia Santuário Nossa Senhora das Mercês – Mar de Espanha/MG

8h e 19h30 – Missas no Santuário

8h - Missa na Igreja São José (Jardim Guanabara)

10h – Missas nas igrejas Divino Espírito Santo (Saudade) e São Sebastião (Engenho Novo)

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Matias Barbosa/MG

16h – Missa na Comunidade Nossa Senhora de Fátima

18h – Missas na Matriz e na Comunidade Nossa Senhora da Penha

Paróquia Santo Antônio – Olaria/MG

10h – Missa na Comunidade São Domingos

15h – Missa na Igreja São Sebastião

19h – Missa na Matriz

Paróquia Santo Antônio - Passa Vinte/MG

19h – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Pedro Teixeira/MG

9h e 17h – Missas na Matriz

Paróquia Divino Espírito Santo – Piau/MG

19h – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Rio Novo/MG

19h - Missa na Matriz

Paróquia Nosso Senhor dos Passos– Rio Preto/MG

19h - Missa na Matriz

Paróquia Santa Rita de Cássia – Santa Rita de Ibitipoca/MG

19h – Missa na Matriz

Paróquia Santa Rita de Cássia – Santa Rita de Jacutinga/MG

8h e 19h – Missas na Matriz

14h – Missa na Comunidade Nossa Senhora da Conceição

Paróquia Santa Ana – Santana do Deserto/MG

8h – Missa na Igreja Nossa Senhora Rosa Mística

10h – Missa na Igreja Nossa Senhora do Sagrado Coração

17h – Missa na Igreja São Pedro

19h – Missa na Matriz

Paróquia Santa Ana – Santana do Garambéu/MG

10h – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Santos Dumont/MG

8h – Missa na Igreja São José Operário

19h – Missas na Matriz e na Igreja Santo Antônio

Paróquia São Joaquim e Sant’Ana – Santos Dumont/MG

7h e 19h – Missas na Matriz

8h30 – Missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida

16h – Missa na Igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição

Paróquia São Miguel e Almas – Santos Dumont/MG

8h, 10h e 19h – Missas na Matriz

Paróquia São Sebastião – Santos Dumont/MG

7h, 15h e 19h – Missas na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Conceição do Formoso (distrito de Santos Dumont/MG)

17h – Missa na Matriz

Paróquia São João Batista – São João da Serra (distrito de Santos Dumont/MG)

19h30 – Missa na Matriz

Paróquia Sagrada Família – São João Nepomuceno/MG

7h – Missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida

9h – Missa na Igreja Nossa Senhora das Graças

18h – Missa na Igreja São Camilo de Lélis

19h30 – Missa na Matriz

Paróquia São João Nepomuceno – São João Nepomuceno/MG

7h e 19h – Missas na Matriz

Paróquia São Sebastião – Senador Cortes/MG

19h30 – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Simão Pereira/MG

19h – Celebração na Matriz

Paróquia São José – São José das Três Ilhas (Distrito de Belmiro Braga/MG)

17h – Missa na Matriz

Quase-Paróquia Santo Antônio – Santo Antônio do Rio Grande (distrito de Bocaina de Minas/MG)

9h – Missa na Comunidade Senhor Bom Jesus dos Pobres

14h – Missa na Matriz

19h – Missa na Comunidade São João Batista