Um motorista de 52 anos atropelou um cavalo e seu cavaleiro de 54 anos na estrada AMG-3050 que conecta as cidades de Juiz de Fora e Chácara. A vítima não aguentou os ferimentos e veio a óbito. O acidente ocorreu nesta segunda-feira (20), por volta das 10h30, no KM 08.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o condutor do veículo Parati realizava manobra em uma curva da rodovia quando atropelou o animal e seu cavaleiro que caiu do cavalo batendo a cabeça no asfalto. Ele ficou desacordado e foi socorrido para a Unidade Básica de Saúde de Chácara onde veio a óbito.

Um motociclista que estava atrás do carro também se assuntou com o cavalo na pista, vindo a colidir com animal, momento que caiu ao solo. Ele não teve ferimentos.

Tags:

Aaa | acidente | Baixada Campista | Capotagem | Caramujo | Colisão de moto | Cravinhos | Esportes | Geral | Jogadora | morte | Motociclista | Niterói | Parque João Maria | Perseguição | Polícia | Reboque | tragédia | vôlei